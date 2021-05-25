سعد الدين العثماني

العثماني: معدل البطالة ارتفع خلال الجائحة لكن حالنا أفضل من دول أخرى

2021-05-25 / 11:47 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن حكومته عملت على دعم المقاولات خلال فترة الجائحة للحفاظ على مناصب الشغل.

واعترف العثماني، الذي يتحدث بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، بارتفاع معدل البطالة هذه السنة بنقطتين، مضيفا “أه حالنا أفضل من دول أخرى التي تضررت أيضا بفعل الجائحة”.

وأكد رئيس الحكومة، على أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة عبر المساعدات المباشرة للأسر ودعم مختلف القطاعات، أدى الى مواجهة تداعيات الجائحة على مستوى الهشاشة والفقر. وفقا لدراسة للمندوبية السامية للتخطيط

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