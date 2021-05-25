العثماني: بلادنا استطاعت مواجهة جائحة كورونا بمستوى عال

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن المغرب وبفضل التوجيهات السامية والسياسة المتبصرة للملك محمد السادس وتعاون جميع المتدخلين، تمكن من مواجهة جائحة كورونا بمستوى عال من الكفاءة شهدت بها مختلف الجهات الوطنية والدولية.

وذكر العثماني في كلمته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن المملكة استطاعت تجنب الأسوء صحيا واقتصاديا واجتماعيا، لافتا أن تداعيات الجائجة صعبة ومؤثرة وضاغطة لكننا تجنبنا الأسوء.

وأشاد رئيس الحكومة، بانخراط جميع المتدخلين من هيئات وجهات رسمية أو مدنية أو مهنية أو سياسية أو نقابية وعموم المواطنين، لمواجهة الجائحة، معبرا تفائله بالقادم وبتجاوز هذا الوباء في القريب .

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