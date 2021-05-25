ابراهيم غالي

سحب جواز سفره ووضع سوار الكتروني بيده.. دعوى استعجالية ضد غالي

2021-05-25 / 9:25 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

بعد تداول أخبار حول عزمه الهروب من اسبانيا بعد تعافيه دون محاكمته بالجرائم التي اقترفها، رفعت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الوطنية الإسبانية ضد زعيم البوليساريو، المجرم إبراهيم غالي.

الجمعية، قدمت رسالة إلى المحكمة الوطنية طالبت من خلالها بالسحب الفوري لجواز السفر من زعيم الانفصاليين ، وكذا وضع سوار الكتروني بيديه ليبقى تحت مراقبة الشرطة.

كما طالبت الجمعية، بإصدار قرار يتم بموجبه الموافقة على سحب جواز سفر إبراهيم غالي، وبالتالي منعه من مغادرة إسبانيا وضمان إفادته أمام هذه المحكمة المركزية رقم 5، في الفاتح من يونيو المقبل.

هذا ويشار الى أن أحد قياديي البوليساريو كشف في أحد تصريحاته لصحيفا اسبانية أمس الاثنين، أن زعيم البوليساريو يعتزم مغادرة التراب الاسباني خلال الأيام القادمة بعد تعافيه التام، ولن يقدم أمام المحكمة.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “البسيج” يوقف “إرهابيين” ينشطان بأيت ملول وبضواحي تارودانت

“البسيج” يوقف “إرهابيين” ينشطان بأيت ملول وبضواحي تارودانت

2021-05-25 / 9:30 صباحًا
Photo of الsnrt تتحول إلى شركة قابضة وتسيطر على رأسمال “دوزيم” و”ميدي1″

الsnrt تتحول إلى شركة قابضة وتسيطر على رأسمال “دوزيم”…

2021-05-25 / 9:13 صباحًا
Photo of الجبهة المغربية لدعم فلسطين تندد بقمع تظاهرة الرباط

الجبهة المغربية لدعم فلسطين تندد بقمع تظاهرة الرباط

2021-05-25 / 8:30 صباحًا
Photo of الرشيدية .. ورشة عمل حول “المقاولات الواحية وخلق مناصب الشغل”

الرشيدية .. ورشة عمل حول “المقاولات الواحية وخلق مناصب…

2021-05-25 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-05-25 / 7:30 صباحًا
Photo of بنشعبون: دعم ثلاثة مواد يكلف خزينة الدولة 15 مليار درهم سنويا

بنشعبون: دعم ثلاثة مواد يكلف خزينة الدولة 15 مليار…

2021-05-24 / 11:37 مساءً
Photo of عبد النباوي يؤكد على أهمية الرقمنة في الأداء القضائي

عبد النباوي يؤكد على أهمية الرقمنة في الأداء القضائي

2021-05-24 / 11:09 مساءً
Photo of البرلماني بلافريج يطالب بالإفراج عن سليمان الريسوني وعمر الراضي

البرلماني بلافريج يطالب بالإفراج عن سليمان الريسوني وعمر الراضي

2021-05-24 / 9:33 مساءً
Photo of بنشعبون يعلن اتخاد كافة التدابير لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية

بنشعبون يعلن اتخاد كافة التدابير لتنزيل ورش تعميم التغطية…

2021-05-24 / 8:51 مساءً
Photo of ماء العينين : لا نعرف الجهة المستفيدة من استمرار اعتقال سليمان الريسوني

ماء العينين : لا نعرف الجهة المستفيدة من استمرار…

2021-05-24 / 8:26 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق