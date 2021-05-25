سحب جواز سفره ووضع سوار الكتروني بيده.. دعوى استعجالية ضد غالي

هبة بريس - الرباط

بعد تداول أخبار حول عزمه الهروب من اسبانيا بعد تعافيه دون محاكمته بالجرائم التي اقترفها، رفعت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الوطنية الإسبانية ضد زعيم البوليساريو، المجرم إبراهيم غالي.

الجمعية، قدمت رسالة إلى المحكمة الوطنية طالبت من خلالها بالسحب الفوري لجواز السفر من زعيم الانفصاليين ، وكذا وضع سوار الكتروني بيديه ليبقى تحت مراقبة الشرطة.

كما طالبت الجمعية، بإصدار قرار يتم بموجبه الموافقة على سحب جواز سفر إبراهيم غالي، وبالتالي منعه من مغادرة إسبانيا وضمان إفادته أمام هذه المحكمة المركزية رقم 5، في الفاتح من يونيو المقبل.

هذا ويشار الى أن أحد قياديي البوليساريو كشف في أحد تصريحاته لصحيفا اسبانية أمس الاثنين، أن زعيم البوليساريو يعتزم مغادرة التراب الاسباني خلال الأيام القادمة بعد تعافيه التام، ولن يقدم أمام المحكمة.

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