الsnrt تتحول إلى شركة قابضة وتسيطر على رأسمال “دوزيم” و”ميدي1″
أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، عن خلق “هولدينغ” إعلامي عمومي، بقيادة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي ستسيطر بنسبة 100% على كل من القناة الثانية “دوزيم”، والقناة الإخبارية “ميدي 1 تيفي”.
وذكر الفردوس الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تحولت إلى شركة قابضة، وأنها دخلت رأسمال القناة الثانية “دوزيم” ورأسمال قناة “ميدي 1 تيفي”.
وأكد الفردوس، على أن هذه الخطوة، ستمكه من خلق هوامش للتمويل والتنمية، سواء في ما يخص التسويق أو الاستراتيجية الإشهارية أو تكوين الموارد البشرية.
وتحدث الوزير عن معاناة قنوات القطب العمومي خلال فترة الجائحة، بسبب انخفاض سوق الاشهار، وكذا انخفاض ميزانية الدعم المقدمة من قبل الدولة، مشيرا الى أن هذه التداعيات عجلت بإخراج مشروع هيكلة القطب العمومي إلى النور.
6 تعليقات
دوزيم لاش ؟ الى ما عندهاش لفلوس تبيع هادوك المسلسلات الخاوية اللي شرات من تركيا وغيرها.شفتو التخربيق فين كيوصل مولاه كادت ان تفلس هذه القناة كاميرا خفية ….. التخربيق بمعنى الكلمة.
من اين تاتي اموال الهولدينگ
سيداتي سادتي، تجهزوا لسماع المدح في الصهاينة صباح مساء
السيطرة على السمعي البصري =السيطرة على العقول
رائع. يجب أن تطلق ميدي 1قناة تلفزية واذاعية بالاسبانية حتى يتم التأثير على الرأي العام الإسباني وجميع الدول الناطقة يالاسبانية.
هدا شيء جميل وراءع
و هذيك المساهمة لي كنخلصو مع ورقة الضو !!!!
كان على الوزارة ان تتخذ هذا القرار من زمن حتى تريح الشعب المغربي من تلك القناة الصبيانية التي تفتح ابوابها لمن هب وذب. القناة الاولى قناة احترافية بكل ماتحمل الكلمة من معنى وكذالك ميدي 1 لكن ميدي 1 تحتاج الى دعم قوي حتى تسير على نهجها وتبقى صامدة في وجه الرياح المعاكسة أما 2M قناة الهواة والمحسوبية والنجوم الساقطة قناة مفلسة احترافيا وابداعيا واخلاقيا . حان وقت سقوطها فلتذهب بلارجعة