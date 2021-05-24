ئيس مالي
الرئيس المالي باه نداو

الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن رئيس مالي ورئيس الوزراء

2021-05-24 / 11:50 مساءً
1
هبة بريس ـ وكالات

دعت بعثة الأمم المتحدة في مالي للإفراج “الفوري وغير المشروط” عن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان المحتجزين من قبل العسكريين.

وقالت البعثة في تغريدة على “تويتر”، يوم الاثنين: “نتابع التطورات عن كثب ونظل ملتزمين بدعم الانتقال. ندعو للتهدئة ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ورئيس الوزراء”.

وأضافت أن “من يحتجزونهما سيحاسبون على ذلك”، مطالبة إياهم بضمان سلامة المحتجزين.

وأكدت البعثة أنها على اتصال مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، والاتحاد الإفريقي ضمن اللجنة المحلية لمراقبة الانتقال، وغيرها من الجهات الدولية الداعمة للانتقال.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن اعتقال العسكريين في مالي للرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه في أعقاب الإعلان عن تشكيلة حكومة جديدة غاب عنها اثنان من قادة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أبوبكر كيتا في أغسطس 2020.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في لقائه مع بلينكن.. نتنياهو يدعو لتوسيع التطبيع مع الدول العربية والإسلامية

في لقائه مع بلينكن.. نتنياهو يدعو لتوسيع التطبيع مع…

2021-05-25 / 12:19 مساءً
Photo of مدريد: طائرة عسكرية جزائرية تحط في قاعدة جوية لأسباب مجهولة

مدريد: طائرة عسكرية جزائرية تحط في قاعدة جوية لأسباب…

2021-05-25 / 12:06 مساءً
Photo of مالي.. تنديد بـ”محاولة الانقلاب” وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن

مالي.. تنديد بـ”محاولة الانقلاب” وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن

2021-05-25 / 9:55 صباحًا
Photo of مالي.. العسكريون يعتقلون الرئيس نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

مالي.. العسكريون يعتقلون الرئيس نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

2021-05-24 / 10:57 مساءً
Photo of حادثة المعادي تتكرر.. شاهد أربعيني يتحرش بطفلة في مصر

حادثة المعادي تتكرر.. شاهد أربعيني يتحرش بطفلة في مصر

2021-05-24 / 10:44 مساءً
Photo of محاصرة زعيم حزب “فوكس” المتطرف بسبتة المحتلة

محاصرة زعيم حزب “فوكس” المتطرف بسبتة المحتلة

2021-05-24 / 9:49 مساءً
Photo of اعتقال صحفي أمريكي يعمل لدى مجلة في ميانمار

اعتقال صحفي أمريكي يعمل لدى مجلة في ميانمار

2021-05-24 / 9:44 مساءً
Photo of نيوزيلندا تتعرض لهجوم إلكتروني أدى إلى اضطراب في المستشفيات

نيوزيلندا تتعرض لهجوم إلكتروني أدى إلى اضطراب في المستشفيات

2021-05-24 / 7:47 مساءً
Photo of مينسك: الذين هددوا بتفجير طائرة “رايان آير” طالبوا بالتوقف عن دعم إسرائيل

مينسك: الذين هددوا بتفجير طائرة “رايان آير” طالبوا بالتوقف…

2021-05-24 / 5:27 مساءً
Photo of الجزائر.. الحبس النافذ لمتظاهرين أوقفوا خلال مسيرات الجمعة 118

الجزائر.. الحبس النافذ لمتظاهرين أوقفوا خلال مسيرات الجمعة 118

2021-05-24 / 3:50 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق