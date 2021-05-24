بنشعبون: دعم ثلاثة مواد يكلف خزينة الدولة 15 مليار درهم سنويا

هبة بريس ـ الرباط

كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن وجود أكثر من 18 منتوجا بالمغرب، خاضعا لتسقيف الأسعار ولتحديد هوامش الربح، ومنها أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء، وبعض الأدوية.

بنشعبون الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، قال خلال رده على سؤال وضعه فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” حول الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، أن هناك تدخلا للدولة من خلال صندوق المقاصة، الذي يدعم ثلاث مواد أساسية هي غاز البوتان والسكر والدقيق، وهو ما يكلف خزينة الدولة 15 مليار درهم سنويا.

وأضاف بنشعبون أن أسعار هذه المواد لم تعرف أي ارتفاع منذ سنوات بل منذ عقود، مضيفا أن الدولة تتدخل أيضا فيما يخص الحبوب والقطاني عبر مراسيم تعلق أو تقلص الرسوم الجمركية

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