بنشعبون: دعم ثلاثة مواد يكلف خزينة الدولة 15 مليار درهم سنويا
هبة بريس ـ الرباط
كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن وجود أكثر من 18 منتوجا بالمغرب، خاضعا لتسقيف الأسعار ولتحديد هوامش الربح، ومنها أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء، وبعض الأدوية.
بنشعبون الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، قال خلال رده على سؤال وضعه فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” حول الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، أن هناك تدخلا للدولة من خلال صندوق المقاصة، الذي يدعم ثلاث مواد أساسية هي غاز البوتان والسكر والدقيق، وهو ما يكلف خزينة الدولة 15 مليار درهم سنويا.
وأضاف بنشعبون أن أسعار هذه المواد لم تعرف أي ارتفاع منذ سنوات بل منذ عقود، مضيفا أن الدولة تتدخل أيضا فيما يخص الحبوب والقطاني عبر مراسيم تعلق أو تقلص الرسوم الجمركية
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5 تعليقات
وكم يكلف مجلس المستشارين الذي لا ينتج اي شيء، وكم يكلف البرلمان الذي يسطر القوانين لتقاعده، لتوريث المناصب لابنائهم ،و كم يكلف الكم الهائل من الوزراء مع العلم و بالملموس، الملك يتق و يعتمد على وزيرين فقط و الباقي سكوتهم انجاز وفشلهم في كل شيء عبقرية،
الوزيران اللذان يعتمد عليهم المغرب هما بوريطة و حفيظ العلمي
في هذا الكلام مزايدات و مغالطات ، لان السكر غير مدعم باسبانيا و ثمنه تقريبا كثمنه بالمغرب ، و كذلك الزيت و الدقيق
صحيح ان غاز البوتان لا يعرف اي ارتفاع في سعره لكن يعرف انخفاض كبير الغاز في كل قنينة . و هنا تكمل المشكلة العظمى
كون تشوف انتما شحال تاتكلفوا خزينة الدولة
من غير المعقول أن تدعم ” البوطة ” التي المحلات التجارية مثل : المقاهي….المطاعم…..غسالات الألبسة….بعض الضيعات الفلاحية…..الفقير يستهلك 2بوطات في الشهر…..والميسور 4……من يستفيد من الدعم..؟؟؟