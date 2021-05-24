ماء العينين : لا نعرف الجهة المستفيدة من استمرار اعتقال سليمان الريسوني
هبة بريس ـ الرباط
طالبت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين بمجلس النواب الإفراج العاجل عن الصحافي سليمان الريسوني المعتقل احتياطيا منذ سنة، والمضرب عن الطعام منذ 47 يوما، وتمتيعه بشروط المحاكمة العادلة.
وتوقفت ماء العينين خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية عند الحالة الصحية للريسوني موضحة ان حياة الاخير في خطر بعد 47 يوما من الإضراب عن الطعام
وأشارت النائبة إلى أن الكل في المغرب، من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، يلتمسون نفس الملتمس، وهو الإفراج عن الريسوني، مضيفة “حنا اليوم ما عارفينش من هي الجهة التي تستفيد من استمرار الريسوني في السجن، والإضراب عن الطعام”.
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الله ياخد الحق
الجهة المستفيدة من اسمرار اعتقال الريسوني هو حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والاحسان
….. يؤيدونه بأقوالهم ويثبطونه بأفعالهم
قلوبهم مع الحسين وسيوفهم عليه فلعنة الله على خونة الربيع