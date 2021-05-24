أمكراز : الهجرة إلى سبتة سببها عصابات إجرامية وليس فقدان الشغل
قال محمد أمكراز، بالبرلمان ردا على أسئلة البرلمانيين أن أسباب الهجرة السرية من المغرب غير مرتبطة بفقدان الشغل وإنما مرتبطة بعصابات إجرامية على المستوى الدولي تتاجر في مأسي الناس.
وحمل امكراز مسؤولية هروب الشباب المغربي نحو اروبا الى أسئلة النواب البرلمانيين متهما اياهم بتسويد الحياة بالمغرب قائلا ” ماذا سيفعل هؤلاء الشباب عندما يسمعون هذا الكلام الذي يسود كل شيء وكأننا في بلاد أخر غير المغرب؟”.
.وأضاف “الأمر لا يتعلق بشباب لم يتوفر لهم شغل وفقط، ولا يرتبط بفشل استراتيجية التشغيل، وما نعيشه اليوم هو نتاج لفشل سياسات التشغيل لحكومات سابقة”، في رد على انتقادات نواب الفريق الاستقلالي لاستراتيجية الوزارة في التشغيل.
وتابع أمكراز أن “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تتعلق بجميع المغاربة الباحثين عن الشغل بمن فيهم الشباب وحققت نتائج”، مشددا على أن “موجات الهجرة السرية نقصت مؤخرا مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا يؤكد أن الأوضاع في بلادنا تحسنت وتحسن سوق الشغل وظروف الشغل”.
9 تعليقات
أخطر عصابة على المواطن افرادها يتقاضون امتيازات من الدولة ويستثمرون لاموال وخيرات الشعب ويستفيدون من تقاعد سمين رغم توفرهم على الثروات ويسفيدون من الريع 9 ملايين
وانت احد اعضائها.
جبهة صحيحة عندك السي الوزير. زعما هادوك الناس اللي شفنا ماشي مغاربة. شي مرة شي وزير يطلع ويقول نعم نتحمل المسؤولية وليس الحكومات السابقة. لعنة الله عليكم كاملين حكومات و أحزاب إلى يوم الدين.
عن اي حكومات سابقة يتحدث هذا الكائن نسي ان حزبه دبر شؤون الوزارات لعقدين متتاليين (وجه مقزدر) الشيء الذي هو فالح فيه هو “التحنزيز” االهم عحل بولاية حكومة الفاقدين للحياء
سبب هروب الشباب هو عدم الاهتمام, هو التمييز في كل شيء واولها التعليم والتطبيب واحتكار كل مقدرات البلاد من طرف فئة دون غيرها بسبب عصابات كما قلت ولكن المواطن البسيط يعاني من عصابات اجرامية واخرى انتم تعرفون من هي, الواقع هو الدي نراه اما الخطابات والتهليلات والتطبيل فقد تعبنا من سماعه
مكتحشموس والله سنطيحىة اش من خدمة موجودة الشوماج طوب
العصابات الإجرامية هي التي تنمي انت اليها و المسؤولة عن الوضع البائس الذي يعيشه الشاب المغربي.
مكتحشموس والله سنطيحىة اش من خدمة موجودة الشوماج طوب
مكتحشموس والله اش من خدمة موجودة الشوماج
المواطنون تخطو السياج بالآلاف أين هي عصابات التهريب مدن الشمال ليس فيها فرص الشغل في الفلاحة لا تقارن منطقك سوس بالشمال من حيت فرص الشغل في الفلاحة والصيد البحري النبتة الوحيدة التي ستنعش منطقة الشمال عند استعمالها في الم إذ الطبية هي الكيف لان انشاء المعامل سيساعد أسر كتيرة في إيجاد فرص الشغل