أمكراز: الهجرة إلى سبتة سببها عصابات إجرامية وليس فقدان الشغل
محمد امكراز

أمكراز : الهجرة إلى سبتة سببها عصابات إجرامية وليس فقدان الشغل

2021-05-24 / 7:32 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال محمد أمكراز، بالبرلمان ردا على أسئلة البرلمانيين أن أسباب الهجرة السرية من المغرب غير مرتبطة بفقدان الشغل وإنما مرتبطة بعصابات إجرامية على المستوى الدولي تتاجر في مأسي الناس.

وحمل امكراز مسؤولية هروب الشباب المغربي نحو اروبا الى أسئلة النواب البرلمانيين متهما اياهم بتسويد الحياة بالمغرب قائلا ” ماذا سيفعل هؤلاء الشباب عندما يسمعون هذا الكلام الذي يسود كل شيء وكأننا في بلاد أخر غير المغرب؟”.

.وأضاف “الأمر لا يتعلق بشباب لم يتوفر لهم شغل وفقط، ولا يرتبط بفشل استراتيجية التشغيل، وما نعيشه اليوم هو نتاج لفشل سياسات التشغيل لحكومات سابقة”، في رد على انتقادات نواب الفريق الاستقلالي لاستراتيجية الوزارة في التشغيل.

وتابع أمكراز أن “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تتعلق بجميع المغاربة الباحثين عن الشغل بمن فيهم الشباب وحققت نتائج”، مشددا على أن “موجات الهجرة السرية نقصت مؤخرا مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا يؤكد أن الأوضاع في بلادنا تحسنت وتحسن سوق الشغل وظروف الشغل”.

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