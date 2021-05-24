بنشعبون : ينبغي تجنب أي استغلال سياسوي لمشروع تعميم التغطية الاجتماعية

هبة بريس ـ الرباط

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم.

وربط بنشعبون نجاح هذا الورش وبلوغ الأهداف المحددة له بالانخراط القوي والفعلي لكل المتدخلين وتجنب أي استغلال سياسوي لهذا المشروع.

وتحدث بنشعبون عن ما أسماه سوء فهم المساهمة التضامنية الموحدة، مشيرا أنه خلال تقديم الشروحات الضرورية للمهنيين، تم تسجيل استجابة واسعة من طرف هؤلاء، من أجل الانخراط في هذه المساهمة والاستفادة من التأمين الأساسي على المرض.3

وشدد على أنه تم قطع أشواط هام في تنزيل نظام التأمين الإجباري عن المرض، لفائدة العمال المستقلين، سواء من خلال إعداد الإطار القانوني، أو تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

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