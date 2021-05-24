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مينسك: الذين هددوا بتفجير طائرة “رايان آير” طالبوا بالتوقف عن دعم إسرائيل

2021-05-24 / 5:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشف رئيس إدارة الطيران في وزارة النقل البيلاروسية، أرتيم سيكورسكي، اليوم الاثنين، أن الذين هددوا بتفجير طائرة “راين آير” فوق فيلنيوس طالبوا في رسالتهم للاتحاد الأوروبي بوقف دعم تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وقال في إحاطة إعلامية: “في 23 مايو، وصلت رسالة إلى البريد الإلكتروني للمطار الوطني “مينسك ” من عنوان “بروتون ميل.كوم” باللغة الإنجليزية وتتضمن:” نحن جنود حماس نطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونطالب الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن دعمه لإسرائيل في هذه الحرب. ومن المعروف أن المشاركين في منتدى دلفي الاقتصادي يعودون إلى بلادهم على متن الرحلة “إف أر 4978″ وعلى متن الطائرة قنبلة. إذا لم تستجيب لمطالبنا فستنفجر القنبلة في 23 مايو في فيلنيوس”.

وتابع أن :”مينسك تأمل أن تسود العقلانية في الاتحاد الأوروبي ولن يكون هناك حظر على الرحلات الجوية للشركات الأوروبية فوق الاراضي البيلاروسية”.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة “رايان آير” الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت بوقت سابق من يوم أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

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تعليق واحد

  1. أذناب الروس يستغلون قضية فلسطين و حماس لتغطية على فعلهم الشنيع، اعتراض طائرة دون وجه حق ومخالفة قواعد الطيران، واعتقال صحفي معارض.

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