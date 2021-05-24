كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. المغرب يسجل 90 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

2021-05-24 / 4:52 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين، عن تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 517113 حالة.

كما سجلت 4 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9126 حالة وفاة.

و سجلت 164 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين الى 505392 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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