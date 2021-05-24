بوريطة يرد على “المصطادين في المياه العكرة”: لا أزمة مع موريتانيا وعلاقاتنا قوية
هبة بريس - الرباط
رد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، على ما وصفهم ب”المصطادين في المياه العكرة” بخصوص العلاقات بين المغرب وموريتانيا.
في ندوة نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، على هامش زيارة وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد للرباط، أكد بوريطة على عدم وجود أية أزمة بين البلدين، مشددا على أن العلاقات بين الرباط ونواكشوط قوية وتتطور بشكل ايجابي.
وأضاف بوريطة، أن هناك اتصالات دائمة مع موريتانيا في شخص وزير خارجيتها، قائلا في هذا الصدد: “لنا اتصال مرة أو مرتين نتكلم كل أسبوع”.
وكشف الوزير أنه أبلغ نظيره الموريتاني، أن الملك محمد السادس يشيد بكل ما يقوم به ولد الشيخ الغزواني، لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاجتماعي في بلاده، وكذا مجهوداته على الصعيد الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل، أو على المستوى العربي والقاري الإفريقي.
ما رأيك؟
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تعليق واحد
مجرد تساؤل.
هل للقارئ المغربي عقل !!!؟؟؟
جاء على لسان السيد بوريطة ما نصه:
” أكد بوريطة على عدم وجود أية أزمة بين البلدين، مشددا على أن العلاقات بين الرباط ونواكشوط قوية وتتطور بشكل ايجابي” انتهى الاقتباس.
أغبى الأغبياء يدرك أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا منذ استقلالهما لم ترقى يوما إلى مستوى العلاقات الطبيعية ولن ترقى.
أولا، لإنكار المغرب استقلال موريتانيا حتى سنة 1969 وتخليه عن المطالبة بضمها.
ثانيا، لانسحاب موريتانيا من اتفاقية العار لتقسيم الصحراء واقتسام الشعب الصحراوي سنة 1979.
ثالثا، لاعتراف موريتانيا بالجمهورية العربية الصحراوية سنة 1984.
بالأمس فقط قلت أن المغربي يصدق كل ما يقال له، مما شجع ساسته ونخبه للضحك عليه واستغلاله ولو بدفعه للمخاطر والمذلة. فرآهما نجاة ومعزة.