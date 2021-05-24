وزير الخارجية المغربي ونظيره الموريتاني

بوريطة يرد على “المصطادين في المياه العكرة”: لا أزمة مع موريتانيا وعلاقاتنا قوية

2021-05-24 / 4:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، على ما وصفهم ب”المصطادين في المياه العكرة” بخصوص العلاقات بين المغرب وموريتانيا.

في ندوة نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، على هامش زيارة وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد للرباط، أكد بوريطة على عدم وجود أية أزمة بين البلدين، مشددا على أن العلاقات بين الرباط ونواكشوط قوية وتتطور بشكل ايجابي.

وأضاف بوريطة، أن هناك اتصالات دائمة مع موريتانيا في شخص وزير خارجيتها، قائلا في هذا الصدد: “لنا اتصال مرة أو مرتين نتكلم كل أسبوع”.

وكشف الوزير أنه أبلغ نظيره الموريتاني، أن الملك محمد السادس يشيد بكل ما يقوم به ولد الشيخ الغزواني، لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاجتماعي في بلاده، وكذا مجهوداته على الصعيد الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل، أو على المستوى العربي والقاري الإفريقي.

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