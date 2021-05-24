سليمان الريسوني
سليمان الريسوني

سجن عين السبع: الحالة الصحية لسليمان الريسوني “عادية”

2021-05-24 / 4:24 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أن الحالة الصحية للسجين (س.ر) “عادية”، وبأن الأخبار التي يتم ترويجها من طرف بعض الجهات كونه “يحتضر” و”مشرف على الموت” و”غير قادر على الحركة” كلها لا أساس لها من الصحة.

وقالت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان لها إن ” المعني بالأمر استقبل صباح يومه الاثنين محامين عن هيئة دفاعه حيث توجه إلى قاعة المخابرة مشيا على قدميه، كما سبق له أن استفاد من زيارة أعضاء عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون في ثلاث مناسبات كان آخرها بتاريخ 21 ماي 2021″.

وحسب المصدر ذاته، فقد حاولت هذه الأطراف، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسة والمدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ثنيه عن مواصلة “إضرابه عن الطعام” لما قد يكون له من آثار سلبية على صحته، غير أنه رفض ذلك مصرا على مواصلة “إضرابه عن الطعام”.

وذكّر البيان بأنه تم بتاريخ 19 ماي 2021 إخراج المعني بالأمر إلى المستشفى الجامعي ابن رشد حيث استفاد من مجموعة من الفحوصات الطبية وأجريت له تحاليل مخبرية، تبين من خلالها أن حالته الصحية عادية، مضيفا أن إدارة المؤسسة السجنية تخضعه بشكل يومي للمراقبة الطبية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تحرص على تمتيعه بكل حقوقه المكفولة قانونا بما فيها الاستفادة من الحق في الفسحة.

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