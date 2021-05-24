3 قتلى و جريح في حادث اصطدام ضواحي ايموزار كندر

هبة بريس - خالد العروسي

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الفور وأصيب شخص اخر بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الاثنين 24 ماي الجاري، إثر حادثة سير قاتلة بعد اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 08 الرابطة بين ايموزار كندر و مدينة فاس

وقال شهود عيان ل” هبة بريس ” إن شاحنة تحمل فاكهة ” البطيخ ” فقد سائقها السيطرة عليها بعد انقطاع الفرامل بمنطقة ايت صالح التابعة لجماعة ايت السبع نواحي ايموزار، قبل أن تصدم سيارة من نوع كولف 4 كانت متجهة نحو مدينة ايموزار ، ما أسفر عن مقتل رجل مسن و شابين، فيما أصيب سائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وفور علمها، انتقلت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي و الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم الإشراف على توجيه جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، فيما فُتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الحادثة المميتة. تضيف ذات المصادر

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