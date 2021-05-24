صورة تعبيرية

3 قتلى و جريح في حادث اصطدام ضواحي ايموزار كندر

2021-05-24 / 2:46 مساءً
0
هبة بريس - خالد العروسي

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الفور وأصيب شخص اخر بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الاثنين 24 ماي الجاري، إثر حادثة سير قاتلة بعد اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 08 الرابطة بين ايموزار كندر و مدينة فاس

وقال شهود عيان ل” هبة بريس ” إن شاحنة تحمل فاكهة ” البطيخ ” فقد سائقها السيطرة عليها بعد انقطاع الفرامل بمنطقة ايت صالح التابعة لجماعة ايت السبع نواحي ايموزار، قبل أن تصدم سيارة من نوع كولف 4 كانت متجهة نحو مدينة ايموزار ، ما أسفر عن مقتل رجل مسن و شابين، فيما أصيب سائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وفور علمها، انتقلت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي و الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم الإشراف على توجيه جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، فيما فُتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الحادثة المميتة. تضيف ذات المصادر

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توفير السكن والتكوين بمعهد خاص …”رواء“ تستقبل الطفل ”أشرف“ وتدعمه بمجموعة من المبادرات

توفير السكن والتكوين بمعهد خاص …”رواء“ تستقبل الطفل ”أشرف“…

2021-05-23 / 11:52 مساءً
Photo of فضيحة.. طبيب يرافق “زعيم الانفصاليين” باسبانيا، توفي سنة 2010

فضيحة.. طبيب يرافق “زعيم الانفصاليين” باسبانيا، توفي سنة 2010

2021-05-22 / 11:40 مساءً
Photo of البحر يلفظ جثث موتى جراء انقلاب قارب للهجرة السرية بإقليم الجديدة

البحر يلفظ جثث موتى جراء انقلاب قارب للهجرة السرية…

2021-05-19 / 12:07 مساءً
Photo of تونس تستضيف تمرين عسكري بحري بمشاركة الجيش المغربي والجزائري

تونس تستضيف تمرين عسكري بحري بمشاركة الجيش المغربي والجزائري

2021-05-15 / 7:55 مساءً
Photo of مراكش.. شركة ميكومار تطرد لجنة جماعية قدمت لمراقبة الآليات والشاحنات

مراكش.. شركة ميكومار تطرد لجنة جماعية قدمت لمراقبة الآليات…

2021-05-14 / 1:36 مساءً
Photo of إعادة انتخاب المغرب ضمن اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين

إعادة انتخاب المغرب ضمن اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين

2021-05-09 / 8:56 مساءً
Photo of لقاء بأمستردام يعرض آخر تطورات القضية الوطنية

لقاء بأمستردام يعرض آخر تطورات القضية الوطنية

2021-05-09 / 7:54 مساءً
Photo of الصين تعلن تفكك ”الصاروخ الجانح“ فوق المحيط الهندي

الصين تعلن تفكك ”الصاروخ الجانح“ فوق المحيط الهندي

2021-05-09 / 4:12 صباحًا
Photo of إلى خديجة بن قنة.. هل أتاك حديث القدس يا أمير قطر؟

إلى خديجة بن قنة.. هل أتاك حديث القدس يا…

2021-05-09 / 1:37 صباحًا
Photo of الحبس والغرامة لبائعي المنتجات الصحية والأدوية بشكل غير قانوني

الحبس والغرامة لبائعي المنتجات الصحية والأدوية بشكل غير قانوني

2021-05-08 / 12:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق