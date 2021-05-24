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الفطر الأسود”… ما هي القصة الكاملة للقاتل الجديد؟

2021-05-24 / 2:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تسبب زيادة معدل الإصابات بمرض “ميوكورمايكوسيس”، المعروف باسم “الفطر الأسود”، في إضافة تحديات جديدة لمنظومة الرعاية الصحية في الهند التي تواجه موجة عنيفة من جائحة كورونا.

وكالة “رويترز”، رصدت معلومات مهمة عن هذا المرض وآراء خبراء الصحة والأدلة العلمية وراء الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة به.

ما هو مرض الفطر الأسود؟

هو عبارة عن عدوى فطرية تتسبب في اسوداد البشرة حول الأنف أو تحول لونها وتُصيب المريض بضعف الرؤية أو ازدواجها وآلام في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

ويرتبط هذا الفطر ارتباطا وثيقا بمرض السكري وبحالات ضعف جهاز المناعة. وقال خبراء إن زيادة استخدام أدوية بعينها في جائحة كورونا ربما يكون السبب في زيادة الحالات.

وتظهر بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معدل الوفاة بمرض الفطر الأسود يبلغ 54 في المئة وربما تتباين هذه النسبة بناء على حال المرضى والعضو الجسدي المصاب.

وأبلغت ولايات في مختلف أنحاء الهند عن أكثر من 5000 إصابة بالمرض النادر في الأسابيع الأخيرة أغلبها لأفراد مصابين بكوفيد-19 أو يتعافون منه.

هل هو مرض معد؟

هذا المرض ليس معديا وهو ما يعني أنه لا يمكن أن ينتشر من خلال اتصال البشر ببعضهم بعضا أو بالحيوانات. لكنه ينتشر من خلال أبواغ فطرية منتشرة في الهواء أو في البيئة ومن المستحيل تقريبا تفاديها.

قال ك. بوجانج شيتي رئيس مستشفى نارايانا نيترالايا التخصصي للعيون: “البكتريا والفطريات موجودة في أجسامنا بالفعل لكن الجهاز المناعي بالجسم يكبلها”.

وأضاف: “عندما ينهار الجهاز المناعي بسبب علاجات السرطان ومرض السكري أو استخدام المنشطات فإن هذه الأحياء الدقيقة تصبح لها اليد العليا وتتكاثر”.

هل يتسبب استخدام أسطوانات أكسجين أو أجهزة تنفس غير معقمة في انتشار المرض؟

من الصعب القول بذلك.يقول الخبراء إن الأوضاع غير الصحية يمكن أن تزيد خطر انتشار العدوى.

ويقول نيشانت كومار طبيب العيون بمستشفى هندوجا في مومباي: “يوجد قدر كبير من التلوث في الأنابيب المستخدمة للأكسجين والأسطوانات التي يجري استخدامها وأجهزة الترطيب المستخدمة”.

الآراء منقسمة في هذه المسألة

إذ يقول س.ب. كالانتري الطبيب الباحث في معهد المهاتما غاندي للعلوم الطبية في ولاية ماهاراشترا: “المستشفيات كانت قذرة حتى قبل أبريل/ نيسان. ونحن نحتاج دراسات وبائية لتقييم أسباب زيادة هذه الحالات الآن”.

لماذا تزايد انتشار الفطر الأسود دون غيره؟

تعلق مرض كورونا بالإصابة بعدد كبير من أنواع البكتريا والفطر، لكن الخبراء يقولون إن موجة كورونا الثانية في الهند أوجدت بيئة مثالية للفطر الأسود.

فقد كتب باحثون في نشرة (ديابيتيس آند ميتابوليك سيندروم: كلينيكال ريسيرش آند ريفيو) أن انخفاض الأكسجين والإصابة بمرض السكري وارتفاع مستويات الحديد ونقص المناعة واقتران ذلك بعدة عوامل أخرى منها طول فترة البقاء في المستشفى على أجهزة التنفس الآلي يخلق بيئة مثالية للفطر الأسود.

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