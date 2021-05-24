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وزير العدل الإسباني: “الحكومة لن تتخذ أي إجراء ضد غالي حتى تحكم العدالة”

2021-05-24 / 1:25 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل تصريحات وزراء الحكومة الإسبانية المستفزة و غير المفهوهة بخصوص الأزمة المغربية الإسبانية ، حيث كان آخرها ما صرح به وزير العدل الإسباني الذي قال بأن حكومة بلده لن تتخذ أي إجراء في قضية غالي حتى تحكم العدالة.

وحسب ما نقلته منابر إعلامية إسبانية، فقد أشار وزير العدل خوان كارلوس كامبو إلى أن الحكومة لن تتصرف في قضية إبراهيم غالي إلى أن تبث العدالة في حالة زعيم جبهة البوليساريو المتواجد حاليا في إسبانيا، والمتهم بارتكاب جرائم مختلفة، بما فيها جرائم ضد الإنسانية.

و أكد المسؤول الوزاري الإسباني نسبة لذات التصريح أنه لم يصدر ضد المتهم غالي أي أمر بإلقاء القبض عليه لحدود الساعة، مضيفا بأن الحكومة ستتحرك بعد أن يقول القضاء كلمته في القضية و ليس الآن.

و تجنب وزير العدل الإسباني إعطاء مزيد من التفاصيل، مكتفيا بالإشارة إلى أنه “ما أن تتحقق العدالة سيتعين اتخاذ إجراءات، وسوف نحرص على ذلك، كما تفعل الحكومة دائما”.

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