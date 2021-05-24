الملك محمد السادس

الموندو: المغرب يتوفر على 11 جماعة ضغط بأمريكا بينما لا تتوفر اسبانيا على أي دعم

2021-05-24 / 12:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

على غرار الاعلام الجزائري، لجأت صحيفة “الموندو” الإسبانية، الى نسج سيناريوهات وفرضيات من خيالها الواسع، للتعليق على الأزمة القائمة بين البلدين بسبب استقبال مدريد لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي وكذا الالاف من المهاجرين على مدينة سبتة المحتلة.

وفي مقال جديد لها، قالت الصحيفة الإسبانية، أن المغرب يتوفر على 11 جماعة ضغط “لوبي” بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا تتوفر اسبانيا على أي دعم.

وتحدثت الصحيفة، عن العلاقات بين المغرب وأمريكا، مشيرة الى أن الرباط وقعت عقود شراكة بقيمة ستة ملايين دولار مع شركات في واشنطن آخرها وقع قبل شهر.

وأضافت الصحيفة، أن الملك محمد السادس، يتحكم مباشرة في الاتصال بمراكز الضغط والقوة في الولايات المتحدة، لافتة إلى أن هذا الدعم قد تستفيد منه المملكة في أزمتها مع مدريد.

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‫2 تعليقات

  1. مجرد تساؤل.
    من يدعم أسبانيا !!!؟؟؟
    اسبانيا لها 27 دولة أوربية ممثلة في الإتحاد الأوروبي الذي وقف بجانبها ظالمة أو مظلومة من أول يوم.
    والمغرب وجد نفسه معزولا مذلولا مهانا لم يجد ولا حليف أو صديق أزره في محنته.
    فوجد ضالته في أطفاله وصراخه.

  2. الى المعلق غزاوي.
    المغرب لم يكن في موقف ضعف او تبادل اما اسبانيا المرتبكة فقد اقحمت الاتحاد بشكل محلحل.
    قبح الله سعيك و سعيهم.

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