الملك محمد السادس

الموندو: المغرب يتوفر على 11 جماعة ضغط بأمريكا بينما لا تتوفر اسبانيا على أي دعم

2021-05-24 / 12:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

على غرار الاعلام الجزائري، لجأت صحيفة “الموندو” الإسبانية، الى نسج سيناريوهات وفرضيات من خيالها الواسع، للتعليق على الأزمة القائمة بين البلدين بسبب استقبال مدريد لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي وكذا الالاف من المهاجرين على مدينة سبتة المحتلة.

وفي مقال جديد لها، قالت الصحيفة الإسبانية، أن المغرب يتوفر على 11 جماعة ضغط “لوبي” بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا تتوفر اسبانيا على أي دعم.

وتحدثت الصحيفة، عن العلاقات بين المغرب وأمريكا، مشيرة الى أن الرباط وقعت عقود شراكة بقيمة ستة ملايين دولار مع شركات في واشنطن آخرها وقع قبل شهر.

وأضافت الصحيفة، أن الملك محمد السادس، يتحكم مباشرة في الاتصال بمراكز الضغط والقوة في الولايات المتحدة، لافتة إلى أن هذا الدعم قد تستفيد منه المملكة في أزمتها مع مدريد.

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