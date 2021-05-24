تصريحات بوريطة تتصدر عناوين كبريات الصحف الإسبانية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاعلت الصحافة الإسبانية مع التصريحات الأخيرة لناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، حيث تصدرت هاته التصريحات عناوين كبريات الصحف الورقية و المواقع الإلكترونية الإسبانية الصادرة اليوم.

و في هذا الصدد، كتبت الصحف الإسبانية أن وزير الخارجية المغربي صرح بأنه لم يكن هناك أي اتصال دبلوماسي مع الحكومة الإسبانية منذ بدء الأزمة، متهما في الوقت ذاته إسبانيا بمسؤوليتها عن خلق هاته الأزمة التي تفجرت باستقبال مدريد لزعيم البوليساريو بهوية مزورة.

و أوضحت الصحف الإسبانية نسبة لتصريحات بوريطة أن إسبانيا لم تستشر مع دول الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار الذي يعتبره المغرب يؤثر على مصالحه، كما لم تستشر إسبانيا أوروبا قبل أن تمتثل لمعايير شنغن لقبول الدخول الاحتيالي لشخص تسعى إليه العدالة الإسبانية، مضيفة بكون بوريطة صرح أيضا بأن إسبانيا خلقت أزمة وتريد الآن من أوروبا تحمل مسؤوليتها.

و ركزت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم على دعوة بوريطة إلى وضع الأزمة بين المغرب وإسبانيا في سياقها الصحيح، قائلا بأن هناك أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا، أزمة لا علاقة لها بتاتا بأوروبا، أزمة نشأت عن قرار لإسبانيا دون استشارة شركائها الأوروبيين.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن غالبية الصحف الإسبانية ركزت خلال الأسبوع الأخير على مهاجمة المغرب و الإساءة إليه من خلال شن حملة إعلامية مسعورة، قبل أن تتغير طريقة معالجتها لأحداث الأزمة في الأربع و عشرون ساعة الأخيرة.

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