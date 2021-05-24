الرجاء البيضاوي

“الجامعة” تهنئ الرجاء البيضاوي بمناسبة التأهل لنصف نهائي “الكاف”

2021-05-24 / 11:59 صباحًا
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هبة بريس - القسم الرياضي

هنأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فريق الرجاء الرياضي بمناسبة تأهله لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقالت الجامعة، في تدوينة لها نشرتها بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يتقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري للجامعة، بتهنئة فريق الرجاء الرياضي المغربي، بعد تأهله لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية”.

هذا وتمكن نسور الرجاء الرياضي من عبور دور الربع من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد انتصارهم العريض برباعية نظيفة في مباراة الإياب التي جمعتهم بأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، أمس الأحد.

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