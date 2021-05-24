وزير الخارجية المغربي ونظيره الموريتاني

بعد تأجيل قارب الشهرين.. وزير الخارجية الموريتاني يزور المغرب

2021-05-24 / 11:36 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

بعد تأجيل قارب الشهرين، يزور وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الاثنين، المغرب.

وحسب ما نقلته وسائل اعلام موريتانية، فسيحل ظهر اليوم الوزير الموريتاني بمدينة الرباط، حيث سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة وسيتباحثان عدد من الملفات.

هذا ويشار الى أن الوزير الموريتاني أجل زيارة سابقى للرباط، بسبب تطورات الحالة الوبائية في البلدين المتعلقة بكورونا. حسب مصدر دبلوماسي مغربي

في حين ربطت مصادر أخرى تأجيل الزيارة، باستقبال الوزير الموريتاني لوفد عن جبهة البوليساريو الانفصالية.

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