الصورة من الحادث

الناظور .. مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث سير خطير

2021-05-24 / 10:45 صباحًا
0
هبة بريس - وجدة

عرفت الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة سلوان وزايو، ليلة الأحد 23 ماي الجاري، حادثة سير خطيرة بين سيارتين نفعيتين، الأولى من نوع “مرسيدس 250” والثانية من نوع “فولك زفاكن توران”، إضافة إلى سيارة ثالثة من نورع “رونو9” والتي كانت متوقفة قرب مكان الحادث.

وحسب مصادر مطلعة، فتفاصيل الحادثة تعود إلى إقدام سائق سيارة “المرسيدس” بالخروج من الطريق الرئيسية إلى أحد الشوارع لمدينة سلوان، لتصطدم به سيارة “توران”، حيث خلف اصطداما قويا تهشمت على إثره واجهة السيارتين ، بالإضافة للسيارة الثالثة المركونة على جنب الطريق.

وخلفت الحادثة المروعة، مصرع شخص في عقده الثالث على الفور، فيما أصيب سائق سيارة “المرسيدس” ومرافقه بجروح وصفت بالخطيرة ، فيما أصيب سائق سيارة “توران” ومرافقه بإصابات خفيفة تم نقلهم للمستشفى الحسني بالناظور.

هذا واستنفرت الحادثة السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية، لإتخاذ الإجراءات المعمول بها، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثور على جثة نجار متفحمة ضواحي برشيد

العثور على جثة نجار متفحمة ضواحي برشيد

2021-05-23 / 10:07 مساءً
Photo of خريبكة : توقيف 3 جانحين “مقرقبين” مسلحين هشموا زجاج سيارتين

خريبكة : توقيف 3 جانحين “مقرقبين” مسلحين هشموا زجاج…

2021-05-23 / 12:17 مساءً
Photo of تسجيل هزتين أرضيتين بإقليم الدريوش

تسجيل هزتين أرضيتين بإقليم الدريوش

2021-05-23 / 10:31 صباحًا
Photo of ” شيبس ” مُنتهية الصلاحية ترسل 8 أطفال لمستعجلات سوق السبت

” شيبس ” مُنتهية الصلاحية ترسل 8 أطفال لمستعجلات…

2021-05-23 / 9:43 صباحًا
Photo of الفنيدق .. “الفيسبوك” يسقط سارقا بالعنف في قبضة الأمن

الفنيدق .. “الفيسبوك” يسقط سارقا بالعنف في قبضة الأمن

2021-05-22 / 3:23 مساءً
Photo of بيوكرى.. التحقيق مع موظف أمن متورط في النصب على مواطنين

بيوكرى.. التحقيق مع موظف أمن متورط في النصب على…

2021-05-22 / 2:21 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يسرق شخصا رفقة أسرته بالعنف.. توقيف عشريني بالمحمدية

ظهر في فيديو يسرق شخصا رفقة أسرته بالعنف.. توقيف…

2021-05-22 / 1:13 مساءً
Photo of جريمة جديدة تهز وجدة.. شخص يطعن زوجة شقيقه الحامل ويرديها قتيلة

جريمة جديدة تهز وجدة.. شخص يطعن زوجة شقيقه الحامل…

2021-05-22 / 12:51 مساءً
Photo of الجديدة.. توقيف شخص انتحل صفة “شرطي” لسرقة والنصب على مواطنين

الجديدة.. توقيف شخص انتحل صفة “شرطي” لسرقة والنصب على…

2021-05-22 / 12:21 مساءً
Photo of مروع ..“مختل عقليا” ينحر مؤذن مسجد بنواحي سيدي إفني

مروع ..“مختل عقليا” ينحر مؤذن مسجد بنواحي سيدي إفني

2021-05-22 / 12:02 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق