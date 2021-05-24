الناظور .. مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث سير خطير

هبة بريس - وجدة

عرفت الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة سلوان وزايو، ليلة الأحد 23 ماي الجاري، حادثة سير خطيرة بين سيارتين نفعيتين، الأولى من نوع “مرسيدس 250” والثانية من نوع “فولك زفاكن توران”، إضافة إلى سيارة ثالثة من نورع “رونو9” والتي كانت متوقفة قرب مكان الحادث.

وحسب مصادر مطلعة، فتفاصيل الحادثة تعود إلى إقدام سائق سيارة “المرسيدس” بالخروج من الطريق الرئيسية إلى أحد الشوارع لمدينة سلوان، لتصطدم به سيارة “توران”، حيث خلف اصطداما قويا تهشمت على إثره واجهة السيارتين ، بالإضافة للسيارة الثالثة المركونة على جنب الطريق.

وخلفت الحادثة المروعة، مصرع شخص في عقده الثالث على الفور، فيما أصيب سائق سيارة “المرسيدس” ومرافقه بجروح وصفت بالخطيرة ، فيما أصيب سائق سيارة “توران” ومرافقه بإصابات خفيفة تم نقلهم للمستشفى الحسني بالناظور.

هذا واستنفرت الحادثة السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية، لإتخاذ الإجراءات المعمول بها، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0