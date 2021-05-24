قتلى وجرحى بسقوط عربة تلفريك شمالي إيطاليا
قتلى وجرحى بسقوط عربة تلفريك شمالي إيطاليا

سقوط تليفريك بايطاليا .. ارتفاع الضحايا الى 13 شخصا ضمنهم 5 اسرائيليين

2021-05-24 / 10:16 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن مقتل خمسة إسرائيليين وإصابة طفل حالته حرجة، في حادث التلفريك في إقليم بييمونتي شمالي إيطاليا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه “قتل خمسة إسرائيليين وأصيب طفل حالته حرجة في كارثة التلفريك، من بينهم زوجان من الآباء وطفل يعيشون في إيطاليا، وزوجان مسنان آخران يعيشان على ما يبدو في البلاد”.

وأضافت أنه “ليس من الواضح ما إذا كانت هناك علاقة بين العائلتين، والتحقيق جار في الموضوع”.

وتابعت: “لن تنشر الأسماء في الوقت الحالي حتى نتأكد من معرفة العائلات بالمعلومات”.

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