ناصر بوريطة

بوريطة: المغرب منع 14 ألف محاولة للهجرة السرية خلال 2017

2021-05-24 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، التأكيد على أن حسن الجوار ليس طريقا ذا اتجاه واحد.

وذكر بوريطة في حوار مع فرانس بريس، أن المغرب “ليس عليه التزام حماية الحدود لكنه يفعل ذلك في إطار الشراكة”.

وأضاف أن “المغرب قام سنة 2017 بتفكيك أكثر من 4 آلاف شبكة هجرة غير شرعية ومنع 14 ألف محاولة غير نظامية لعبور الحدود، في حين أن المساهمة المالية الأوروبية في هذا الجهد كانت بمتوسط 300 مليون يورو سنويا وهو مبلغ يمثل أقل من 20 بالمئة من المصاريف”.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    بأي ثمن يحرس المغرب حدود أوروبا !!!!؟؟؟
    المغرب يقوم فعلا بدور الدركي لحماية حدود الإتحاد الأوروبي بدليل الأرقام التي قدمها السيد الوزير وفي نفس الوقت يصرح أن لا يقبل بهذه المهمة المهينة.
    للعام أنه لا يقوم بحراسة الحدود بدون مقابل، بل هناك مقابل مادي ومقابل سياسي.

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