ناصر بوريطة

بوريطة يدعو إسبانيا إلى تفادي “تصعيد” الأزمة ومحاكمة غالي

2021-05-24 / 9:59 صباحًا
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هبة بريس

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، إسبانيا إلى تفادي “تصعيد الأزمة” الناجمة عن استقبال مدريد زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، والعمل على إعادة الشراكة الاستراتيجية.

وقال بوريطة في تصريح لوكالة “فرانس بريس” إن “السماح لغالي بالعودة والالتفاف على القضاء الإسباني وتجاهل الضحايا سيكون بمثابة دعوة للتصعيد”.

وأضاف أن “تجنّب التصعيد يمر بإجراء تحقيق شفاف حول ظروف دخوله إلى إسبانيا والأخذ في الاعتبار الشكاوى المقدّمة ضده بتهمة التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان والاختفاء القسري”.

وشدّد على أن هذه الخطوة “تمثل اختبارا للشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية”.

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