سعد الدين العثماني

العثماني: معركة تحرير القدس وفلسطين آتية لا ريب فيها

2021-05-24 / 9:36 صباحًا
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هبة بريس

أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الدرس المستفاد من انتصار المقاومة الفلسطينية خلال العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الأسابيع الماضية، أن يد الله فوق الجميع، وأن معركة التحرير آتية لا ريب فيها، مهما كانت قوة الاحتلال.

وقال العثماني، في كلمته بالمهرجان الذي نظمته لجنة دعم فلسطين لحزب العدالة والتنمية، تحت شعار “فلسطين الصمود..فلسطين الانتصار”، مساء أمس الأحد، أن “مكاسب الانتصار عديدة، وتأثيرها بعيدة المدى”.

واعتبر زعيم “البيجيدي” أن انتصار المقاومة على الاحتلال في العدوان الأخيرة، جعل القدس الشريف والمسجد الأقصى، بوصلة للأمة، أكثر من أي وقت مضى.

وشدد على أن فلسطين والقضية الفلسطينية تجري لدى الشعب المغربي في عروقهم مجرى الدم، وهم جميعا، ملكا وحكومة وشعبا يطوقون لليوم الذي تتحرر فيه القدس وفلسطين.

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