مسلم يتربع على عرش الطوندونس المغربي بأغنية “سكاتي”

2021-05-23 / 11:50 مساءً
1

هبة بريس _ القسم الفني

طرح أمس السبت، الرابور المغربي “مسلم” جديده الفني تحت عنوان “سكاتي” و المصور على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

و تعامل “مسلم” في جديده الغنائي “سكاتي” مع المخرج رضوان اكلاي، حيث استطاعت الأغنية تحقيق مشاهدات عالية، تخطت 800 الف مشاهدة في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة.

و في سياق متصل أعرب النجم المغربي عن فرحته بتصدر جديده الغنائي الطوندونس المغربي حيث نشر تدوينة بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستقرام” جاءت كالتالي: ” أغنية سكاتي هي رقم 1 في طوندونس اليوتيوب، شكرا لجمهوري على دعمكم فهذا يعني لي الكثير و الشكر الكبير لجميع طاقم العمل”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد الضجة التي أثارها نجوم مصر … هالة صديقي تعتذر عن حضور حفل زفاف حدادا على سمير غانم

بعد الضجة التي أثارها نجوم مصر … هالة صديقي…

2021-05-23 / 6:02 مساءً
Photo of سلمى رشيد تشارك جمهورها تفاصيل عقد قران شقيقتها

سلمى رشيد تشارك جمهورها تفاصيل عقد قران شقيقتها

2021-05-23 / 2:04 مساءً
Photo of أجور نجوم الفن في المغرب: واقع مرير وافاق اظلم

أجور نجوم الفن في المغرب: واقع مرير وافاق اظلم

2021-05-23 / 1:05 مساءً
Photo of ضجة في مصر.. فنانات يبكين صباحا في جنازة سمير غانم ويرقصن ليلا في زفاف رجل أعمال

ضجة في مصر.. فنانات يبكين صباحا في جنازة سمير…

2021-05-22 / 5:07 مساءً
Photo of الممثلة هاجر كريكع تفجع في والدتها

الممثلة هاجر كريكع تفجع في والدتها

2021-05-22 / 2:24 مساءً
Photo of جنازة مهيبة للراحل سمير غانم و انهيار مجموعة من النجوم

جنازة مهيبة للراحل سمير غانم و انهيار مجموعة من…

2021-05-21 / 5:52 مساءً
Photo of أمين الناجي يعلق على صمت بعض الأحزاب المغربية :”لا تنطق سوى في قضايا لا تهم الشعب المغربي”

أمين الناجي يعلق على صمت بعض الأحزاب المغربية :”لا…

2021-05-21 / 4:37 مساءً
Photo of فنانون يعلنون التحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار

فنانون يعلنون التحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار

2021-05-21 / 3:44 مساءً
Photo of تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد وفاة زوجها سمير غانم

تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد وفاة…

2021-05-21 / 10:35 صباحًا
Photo of وفاة الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما

وفاة الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز 84…

2021-05-20 / 4:56 مساءً

تعليق واحد

  1. الرجل الذي!!
    سبحان الله على حلم هذا الشعب !!
    او لربما ، كيف لم تعد للانفة و الكرامة اي قيمة عند البعض!!
    اتمنى ان يأتي يوم، تعود البوصلة الى سابق عهدها، فيكرم و يتابع الطبيب و العالم و الاستاذ و الصحفي و الفلاح….
    هل بعض كل محن هذا الوباء ما زال البعض يعيش في الثقب الاسود؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق