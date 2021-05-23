مسلم يتربع على عرش الطوندونس المغربي بأغنية “سكاتي”

هبة بريس _ القسم الفني

طرح أمس السبت، الرابور المغربي “مسلم” جديده الفني تحت عنوان “سكاتي” و المصور على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

و تعامل “مسلم” في جديده الغنائي “سكاتي” مع المخرج رضوان اكلاي، حيث استطاعت الأغنية تحقيق مشاهدات عالية، تخطت 800 الف مشاهدة في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة.

و في سياق متصل أعرب النجم المغربي عن فرحته بتصدر جديده الغنائي الطوندونس المغربي حيث نشر تدوينة بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستقرام” جاءت كالتالي: ” أغنية سكاتي هي رقم 1 في طوندونس اليوتيوب، شكرا لجمهوري على دعمكم فهذا يعني لي الكثير و الشكر الكبير لجميع طاقم العمل”.

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