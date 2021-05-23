وزير الدفاع الإسباني السابق: “المغرب أنقذ إسبانيا من هجمات إرهابية والأزمة معه إنتحار”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل ردود الأفعال بخصوص الأزمة المغربية الإسبانية و هاته المرة من خلال تصريح صحفي أدلى به مسؤول إسباني سابق أشاد فيه بدور المغرب و بمجهوداته الكبيرة و التي لها ارتباطات مباشرة باستقرار و أمن المنطقة.

و في هذا الصدد، قال خوسيه بونو وزير الدفاع الإسباني السابق إنه بفضل المملكة المغربية تمكنت إسبانيا من اعتقال الإرهابيين المتطرفين ومنع الهجمات الدموية.

وقال بونو الوزير السابق في تصريح للقناة السادسة في إسبانيا أن إقامة علاقات متوترة مع المغرب هو انتحار و ليس في صالح بلاده بتاتا.

وأضاف خوسيه بونو أنه بصفته وزيرا سابقا للدفاع والاستخبارات، فقد شهد أن المملكة المغربية لديها ميزة و فضل على إسبانيا و هي أنها قادرة على وقف العديد من الإرهابيين المتطرفين ومنع الهجمات الإرهابية الدموية.

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