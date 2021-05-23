المغرب يستهل مشاركته في كأس إفريقيا للكرة الشاطئية بفوز ساحق

2021-05-23 / 10:32 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

استهلت كتيبة مصطفى الحداوي مشاركة أسود كرة القدم الشاطئية بكأس إفريقيا بفوز ساحق على منتخب السيشل.

و تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية من الفوز بنتيجة خمسة أهداف لهدف في المباراة التي جمعته مساء يومه الأحد 23 ماي 2021 بمنتخب السيشل.

وتدخل المباراة التي أقيمت على رمال ملعب سالي لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثانية من منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية التي تجرى أطوارها بمدينة سالي السنغالية إلى غاية 29 ماي 2021.

وسجل أهداف النخبة الوطنية في هذه المباراة كل من اللاعبين كروم ياسين، نسيم الحداوي، أبوطالبي ربيع، المحروق كمال ودريس غنام.

وسيواجه المنتخب الوطني في مباراته المقبلة ضمن هذه المنافسات القارية منتخب الموزمبيق يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، وكان منتخب الموزمبيق قد تمكن من الفوز على المنتخب المصري بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة في المباراة التي جمعتهما هذا اليوم.

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