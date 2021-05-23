العثور على جثة نجار متفحمة ضواحي برشيد

2021-05-23 / 10:07 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن عناصر الدرك الملكي بإقليم برشيد قد تمكنوا من العثور على جثة أربعيني متفحمة بمنزله و هو ما دفعهم لفتح تحقيق في هاته الحادثة.

و في التفاصيل، أفاد مصدر مطلع أن عناصر الدرك بإقليم برشيد قد توصلوا اليوم بإخبارية تفيد بوجود شكوك حول جثة شخص، ليتم اقتحام المنزل بتعليمات من النيابة العامة.

و خلال عملية المعاينة، تم العثور على جثة شخص في الأربعين من العمر، كان يشتغل قيد حياته كنجار، و هو مطلق و أب لطفلة، و قد عثر على جثته متفحمة بعد اشتعال النيران التي التهمت أجزاء واسعة من البيت الذي وجد به بأحد دواوير الإقليم.

و تم فتح تحقيق لتحديد ظروف الحادثة، فيما تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات قصد إجراء التشريح الطبي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خريبكة : توقيف 3 جانحين “مقرقبين” مسلحين هشموا زجاج سيارتين

خريبكة : توقيف 3 جانحين “مقرقبين” مسلحين هشموا زجاج…

2021-05-23 / 12:17 مساءً
Photo of تسجيل هزتين أرضيتين بإقليم الدريوش

تسجيل هزتين أرضيتين بإقليم الدريوش

2021-05-23 / 10:31 صباحًا
Photo of ” شيبس ” مُنتهية الصلاحية ترسل 8 أطفال لمستعجلات سوق السبت

” شيبس ” مُنتهية الصلاحية ترسل 8 أطفال لمستعجلات…

2021-05-23 / 9:43 صباحًا
Photo of الفنيدق .. “الفيسبوك” يسقط سارقا بالعنف في قبضة الأمن

الفنيدق .. “الفيسبوك” يسقط سارقا بالعنف في قبضة الأمن

2021-05-22 / 3:23 مساءً
Photo of بيوكرى.. التحقيق مع موظف أمن متورط في النصب على مواطنين

بيوكرى.. التحقيق مع موظف أمن متورط في النصب على…

2021-05-22 / 2:21 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يسرق شخصا رفقة أسرته بالعنف.. توقيف عشريني بالمحمدية

ظهر في فيديو يسرق شخصا رفقة أسرته بالعنف.. توقيف…

2021-05-22 / 1:13 مساءً
Photo of جريمة جديدة تهز وجدة.. شخص يطعن زوجة شقيقه الحامل ويرديها قتيلة

جريمة جديدة تهز وجدة.. شخص يطعن زوجة شقيقه الحامل…

2021-05-22 / 12:51 مساءً
Photo of الجديدة.. توقيف شخص انتحل صفة “شرطي” لسرقة والنصب على مواطنين

الجديدة.. توقيف شخص انتحل صفة “شرطي” لسرقة والنصب على…

2021-05-22 / 12:21 مساءً
Photo of مروع ..“مختل عقليا” ينحر مؤذن مسجد بنواحي سيدي إفني

مروع ..“مختل عقليا” ينحر مؤذن مسجد بنواحي سيدي إفني

2021-05-22 / 12:02 صباحًا
Photo of المغرب يحبط عملية كبرى لتهريب مئات آلاف الأقراص المخدرة قادمة من إسبانيا

المغرب يحبط عملية كبرى لتهريب مئات آلاف الأقراص المخدرة…

2021-05-21 / 8:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق