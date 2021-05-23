العثور على جثة نجار متفحمة ضواحي برشيد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن عناصر الدرك الملكي بإقليم برشيد قد تمكنوا من العثور على جثة أربعيني متفحمة بمنزله و هو ما دفعهم لفتح تحقيق في هاته الحادثة.

و في التفاصيل، أفاد مصدر مطلع أن عناصر الدرك بإقليم برشيد قد توصلوا اليوم بإخبارية تفيد بوجود شكوك حول جثة شخص، ليتم اقتحام المنزل بتعليمات من النيابة العامة.

و خلال عملية المعاينة، تم العثور على جثة شخص في الأربعين من العمر، كان يشتغل قيد حياته كنجار، و هو مطلق و أب لطفلة، و قد عثر على جثته متفحمة بعد اشتعال النيران التي التهمت أجزاء واسعة من البيت الذي وجد به بأحد دواوير الإقليم.

و تم فتح تحقيق لتحديد ظروف الحادثة، فيما تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات قصد إجراء التشريح الطبي.

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