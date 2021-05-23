بعد اعتقال معرقل الطرامواي.. أمن البيضاء يعتقل المصور ويبحث عن مقدم القهوة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكنت عناصر الأمن بالدار البيضاء من توقيف شخصين اثنين لهما علاقة بواقعة عرقلة الطرامواي فيما ما يزال البحث جاريا عن شخص ثالث له علاقة بالموضوع.
و في التفاصيل، أفاد مصدر مطلع أن عناصر الأمن قد تمكنت ظهر اليوم من توقيف الشخص الذي ظهر في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع النطاق و هو يقوم بعرقلة حركة الطرامواي بالدار البيضاء من خلال وضع مائدة و كرسي بمساره.
كما تمكنت عناصر الأمن وفق المصدر ذاته هذا المساء من توقيف مصور الفيديو، فيما ما يزال البحث جاريا عن الشخص الذي قام بدور النادل و قدم فنجان قهوة للشخص الذي عرقل مسار الطرامواي و ذلك بعدما تم تحديد هويته.
و ساد سخط كبير بمواقع التواصل الاجتماعي جراء هذا الفعل الذي يعتبر بمثابة طيش يستحق العقاب حيث أن عرقلة مسار الطرامواي كادت تتسبب في كارثة لولا الألطاف الإلهية.
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2 تعليقات
اتمنى ان تضرب العدالة بيد من حديد على هرلاء المشاغبين الهمجبيين الذين اختاروا التلاعب بالمسافرين وتاخيرهم عن اسغالهم في افعال إجرامية تنم عن سوء التريبية وانحطاط الاخلاق!!!
الضسارة غير ماتتزاد في هاد النوع البشري حيواني. يجب رفع العقوبات اكثر فاكثر للتصدي لهذا النوع من الجنح والجرائم التي ما فتئت تتفشى في مجتمعنا تحت مزاعم جمعيات حقوق الانسان وحقوق المراة وحقوق الطفل وزيد او زيد.