بعد اعتقال معرقل الطرامواي.. أمن البيضاء يعتقل المصور ويبحث عن مقدم القهوة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر الأمن بالدار البيضاء من توقيف شخصين اثنين لهما علاقة بواقعة عرقلة الطرامواي فيما ما يزال البحث جاريا عن شخص ثالث له علاقة بالموضوع.

و في التفاصيل، أفاد مصدر مطلع أن عناصر الأمن قد تمكنت ظهر اليوم من توقيف الشخص الذي ظهر في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع النطاق و هو يقوم بعرقلة حركة الطرامواي بالدار البيضاء من خلال وضع مائدة و كرسي بمساره.

كما تمكنت عناصر الأمن وفق المصدر ذاته هذا المساء من توقيف مصور الفيديو، فيما ما يزال البحث جاريا عن الشخص الذي قام بدور النادل و قدم فنجان قهوة للشخص الذي عرقل مسار الطرامواي و ذلك بعدما تم تحديد هويته.

و ساد سخط كبير بمواقع التواصل الاجتماعي جراء هذا الفعل الذي يعتبر بمثابة طيش يستحق العقاب حيث أن عرقلة مسار الطرامواي كادت تتسبب في كارثة لولا الألطاف الإلهية.

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