الطفل أشرف يعود لحضن أمه بالتبني و الأخيرة: “لن أتخلى عنه أبدا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن تمكن طاقم هبة بريس من الوصول لمكان تواجد الطفل أشرف الذي ذاع صيته خلال الأيام الأخيرة بعد مقطع “القنينات البلاستيكية في عرض البحر بسبتة المحتلة”، تم ترتيب موعد له مع أمه بالتبني لجمع شمله بأسرته الصغيرة.

و تواصلت هبة بريس مع خالة الطفل أشرف والتي تظل أمه بالتبني نظرا لكونه يتيم الأب و الأم، و هي من تكفلت برعايته منذ وفاة والديه رغم ظروفها الاجتماعية الصعبة خاصة أنها بدورها تدبر أمور أسرة مكونة من ثلاثة أطفال أيتام توفي أبوهم كذلك.

و بتنسيق مع هبة بريس، تم نقل أم الطفل أشرف بالتبني من الدار البيضاء لمدينة طنجة، هناك حيث تم لقاء الطرفين في أجواء مؤثرة حيث احتضنت الأم فلذة كبدها الذي بادلها نفس الشعور بالدموع و التأثر.

و صرحت الأم بالتبني بأنها و رغم ظروفها الصعبة غير أنها كانت تعامل أشرف نفس المعاملة الحسنة التي تعامل بها أبناءها الثلاثة الأيتام، لأنها تحس فعلا بأهمية الوالدين في حياة اليتيم.

و قالت الأم بالتبني: “لن أتخلى على أشرف و سأظل دوما معه و حلمي أن يكون سعيدا و يهنأ بحياة أفضل”، مضيفة: “لي بغا يعاونو الله لي غيجازيه بخير”.

و هذا رقم والدة أشرف بالتبني و الذي يمكن من خلاله التواصل معها مباشرة:

+212630376595

المزيد بخصوص لقاء الطفل أشرف و والدته في هذا المقطع المصور بعدسة هبة بريس:

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