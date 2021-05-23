وزير خارجية فرنسا: “علينا تقاسم المسؤولية وليس إلقاء اللوم على المغرب فهو ليس دركي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد وزير خارجية فرنسا في تصريح له اليوم خلال حديثه لإذاعة فرنسية بأن دول الاتحاد الأوروبي عليها تقاسم المسؤولية وليس إلقاء اللوم على المغرب فهو ليس دركي لقارتهم.

و في ذات التصريح، أوضح جون ايف لودريان بأن المغرب لطالما اضطلع بأدوار مهمة لحماية أوروبا من تدفق المهاجرين غير النطاميين و بالتالي لا يمكن إلقاء اللوم عليه اليوم.

وأكد الوزير الفرنسي أنه يتعين اليوم نهج مقاربة مشتركة في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى الموقف المغربي الذي يشدد على تقاسم المسؤولية، وليس إلقاء اللوم على المغرب، الذي لا يرغب في أن يكون شرطي أوروبا.

و خلص لودريان لكون العلاقة الحالية بين المغرب و إسبانيا جد معقدة و هو ما دفع بلاده لإطلاق وساطة حسبه لتقريب وجهات النظر و تذويب الخلافات لما فيه مصلحة الجميع.

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