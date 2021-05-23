وزير خارجية فرنسا: “هناك علاقة معقدة للغاية بين إسبانيا والمغرب حاليا”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تحدث جان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية عن الأزمة السياسية و الديبلوماسية الكبيرة بين المغرب و إسبانيا و وصفها بغير المسبوقة.
وقال لودريان في حوار بثه راديو “RTL” الفرنسي اليوم الأحد: “هناك علاقة معقدة للغاية بين إسبانيا والمغرب في الوقت الحالي”.
و أضاف وزير خارجية فرنسا في ذات التصريح: “آمل أن يتم تجاوز الأزمة بين المغرب و إسبانيا على أفضل وجه ممكن”.
و أكد المسؤول الفرنسي أن بلاده تقود حاليا وساطة بين المغرب و إسبانيا لتذويب نقاط الخلاف بين الطرفين، مشيرا إلى أن “هناك حتى الآن بوادر إيجابية إلى حد ما بين المغرب وإسبانيا”.
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