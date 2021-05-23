بوريطة يهدد بقطع العلاقات مع إسبانيا إذا غادر غالي كما دخل
هبة بريس ـ الدار البيضاء
صعد المغرب خطابه مع إسبانيا و ذلك بعد تعنت الأخيرة و مواصلتها استفزاز المغرب بعد واقعة استقبال زعيم عصابة البوليساريو فوق أراضيها بهوية مزورة رغم أنه متابع في قضايا اجرامية دولية عديدة.
و هدد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم في حديث إعلامي اليوم لإذاعة “أوروبا1” بقطع العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل بين المغرب و إسبانيا إذا لم تتحرك سلطات إسبانيا لاتخاذ المتعين في قضية المجرم غالي.
و جدد بوريطة التأكيد على أن ما قامت به إسبانيا، سيقود للقطيعة الكاملة، في حال مواصلتها تحوير النقاش الحقيقي حول إستقبال شخص مطلوب لدى العدالة، و التمويه بمواضيع تدغدغ أحاسيس الرأي العام، كقضية القاصرين.
و هدد وزير الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، بقطيعة سياسية ودبلوماسية بين الرباط ومدريد في حالة غادر غالي الأراضي الإسباني كما دخلها دون محاسبة.
تعليق واحد
Mr Bourita :vos décisions sont hâtives et capricieuses, vous ne prenez pas les immigrés en considération, et dans toutes vous équations les mre sont Hors jeu,
Quelles sont vos réalisations ? : à part la normalisation avec les assassins des bébés ?!!!!!!!!!
Toutes vos sorties sont des caprices quE des caprices vous avez coupé les relations avec tous les pays de voisinage et plus l’Allemagne !!!!!!!!