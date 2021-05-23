بوريطة يهدد بقطع العلاقات مع إسبانيا إذا غادر غالي كما دخل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صعد المغرب خطابه مع إسبانيا و ذلك بعد تعنت الأخيرة و مواصلتها استفزاز المغرب بعد واقعة استقبال زعيم عصابة البوليساريو فوق أراضيها بهوية مزورة رغم أنه متابع في قضايا اجرامية دولية عديدة.

و هدد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم في حديث إعلامي اليوم لإذاعة “أوروبا1” بقطع العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل بين المغرب و إسبانيا إذا لم تتحرك سلطات إسبانيا لاتخاذ المتعين في قضية المجرم غالي.

و جدد بوريطة التأكيد على أن ما قامت به إسبانيا، سيقود للقطيعة الكاملة، في حال مواصلتها تحوير النقاش الحقيقي حول إستقبال شخص مطلوب لدى العدالة، و التمويه بمواضيع تدغدغ أحاسيس الرأي العام، كقضية القاصرين.

و هدد وزير الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، بقطيعة سياسية ودبلوماسية بين الرباط ومدريد في حالة غادر غالي الأراضي الإسباني كما دخلها دون محاسبة.

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