بوريطة: “مدريد خلقت أزمة و تريد من أوروبا تحمل عواقبها”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شدد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم على أن إسبانيا تسببت في أزمة و حاولت الزج بالاتحاد الأوربي في تفاصيلها بعدما أقحمته في مشكل هي من صنعته باستقبالها زعيم العصابة الوهمية بهوية مزورة.

و قال بوريطة خلال حديثه لإذاعة “أوروبا1” ، اليوم الأحد، أن إسبانيا تتحمل مسؤولية جسيمة حيال خرقها قوانين الفضاء الأوروبي “شينغن” بإدخالها مطلوبا لدى العدالة بهوية مزورة.

و أضاف ناصر بوريطة بأن حسن الجوار لا يكون في اتجاه واحد، والمغرب ليس بوابة أوروبا و لا دركيا لها، بل إنه يعمل ذلك كشريك، بشراكة بين الرباط وبروكسيل، على أساس مصالح مشتركة”.

و أكد وزير الخارجية المغربي أن تصرفات مدريد غير مسؤولة باستقبالها شخصا مبحوثا عنه بهوية مزورة، حيث قال:” لايمكن للمرء أن يخطط في المساء ضد شريك، ويطلب منه في اليوم التالي أن يكون مخلصًا”.

و قال بوريطة: “إسبانيا لم تتشاور مع الاتحاد الأوروبي قبل استقبال ابراهيم غالي بإسم مستعار ، ولا مع المغرب، مدريد خلقت أزمة وتريد من أوروبا أن تتحملها “.

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