الجيش المغربي يطلق النار على مجهولين حاولوا التسلل لجنوب المملكة محملين بالمخدرات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار حماية حدود المملكة المغربية من كل التهديدات، بادرت عناصر الجيش المغربي لإطلاق النار على مجهولين حاولوا التسلل بالقوة للحدود المغربية الجنوبية و تجاوز خط الدفاع الأمني.

و في التفاصيل، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن سائقي دراجتين ناريتين حاولا التسلل إلى منطقة عسكرية محظورة في منطقة عكا بالحدود الجنوبية المغربية و حاولوا بالقوة عبور خط الدفاع.

و أضاف المصدر ذاته ان راكبي الدراجات النارية، الذين اتضح أنهم تجار مخدرات من ذوي السوابق، لم يلتزما بدعوة دورية عسكرية للتوقف أو للطلقات التحذيرية التي أطلقتها الدورية في الهواء.

وتطبيقا لقواعد الاشتباك المنصوص عليها في مثل هذه الظروف، أطلق جنود الدورية النار على راكبي الدراجات النارية مستهدفة الأطراف السفلية، وأصيب أحد راكبي الدراجات النارية في ساقه، بينما تمكن الآخر من الفرار على قدميه، تاركا الدراجتين الناريتين وأربع حمولات من مخدر الشيرا بوزن إجمالي يقارب 120 كلغ.

و حسب ذات المصادر، فقد توفي سائق الدراجة النارية المصاب متأثرا بجراحه رغم محاولة إسعافه من طرف جنود الدورية.

وتجدر الإشارة إلى أن دورية القوات المسلحة الملكية طبقت بدقة قواعد الاشتباك المطبقة في منطقة عسكرية في أوقات العداء، حيث يكون خطر تسلل العدو لارتكاب أعمال عدائية وكيدية وتهريب أسلحة مرتفعًا.

هذا و قد حاولت بعض الجهات التي تعمل لأجندات خاصة معادية لمصالح المملكة، تحوير تفاصيل الواقعة و حاولت الاستفادة من هذه الحادثة لإظهار نفسها وإلحاق الضرر بصورة المملكة، و هو ما لن ينطلي بكل تأكيد على المغاربة الذين يؤيدون كل الخطوات التي تقوم بها عناصر القوات الملكية المسلحة المغربية حماية لهذا الوطن.

و قد فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقاً قضائياً في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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