الشاب الذي أوقف الطرامواي قبل اعتقاله: “ليس تصرفا طائشا بل رسالة لإسبانيا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لحظات قبل اعتقاله من طرف عناصر الأمن بعد واقعة اعتراضه لعربات الطرامواي بالبيضاء، نشر الشاب “ت.م” الذي ظهر في المقطع المصور تدوينة على خاصية “سطوري” بصفحته الرسمية بانستغرام شرح فيها ملابسات الواقعة.

و حسب ما اطلعت عليه هبة بريس في الصفحة الخاصة بالشاب الذي ظهر في الفيديو و هو يعترض مسار عربات الطرامواي بطريقة “غير مسؤولة و لا مقبولة بتاتا”، فقد أوضح أن هذا التصرف ليس طائشا حسبه و إنما أراد من خلاله إيصال رسالة للجميع.

و كتب ذات الشاب عبارة: “انا المدعو (ت.م) أريد أن أخبر الرأي العام و الأصدقاء الذين تابعوا رسالتي المرئية على انستغرام وفسرها البعض تفسیرا خاطئا وفسرها البعض الآخر على أنها عمل طائش أو عمل اجرامي عندما تعمدنا توقیف وسيلة النقل طرامواي”.

و أضاف: “أريد أن أقول لهؤلاء أن ما قمت به ليس عملا طائشا وإنما أردت من خلاله أن أعبر على أن الشباب المغربي خاصة والعربي عامة باستطاعته أن يوقف أي شيء وهذا في إطار مانتعرض له من مناورات إسبانية وصهيونية”.

و ختم تدوينته بعبارة: “لهذا السبب وقعت هذه الفكرة في نفسي وأردت أن أعبر عليها بهذه الطريقة، قد أكون مخطئا أو أكون مصيبا ولكن الهدف كان هو إيصال هذه الفكرة”.

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