الرجاء الرياضي يسحق قراصنة جنوب أفريقيا ويبلغ المربع الذهبي

2021-05-23 / 7:03 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن نسور الرجاء الرياضي من عبور دور الربع من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد انتصارهم العريض برباعية نظيفة في مباراة الإياب التي جمعتهم بأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

رباعية الرجاء تناوب على تسجيلها كل من بين مالانغو الذي سجل ثنائية، و هدف عن طريق سفيان رحيمي و هدف آخر لزميله زكرياء الوردي، و هي الأهداف التي سجلت كلها في شوط المباراة الأول.

و لجأ المدرب التونسي لسعد الشابي لعدد من التغييرات خلال الشوط الثاني بعد تأمين التاهل لنصف النهائي، حيث حاولت عناصر الرجاء الاقتصاد في المجهود البدني و الحفاظ ما أمكن على الكرة.

و بهذا الانتصار العريض ضمن الرجاء مكانا له في نصف النهائي للكاف بعدما تعادل إيجابا في جنوب أفريقيا بهدف لمثله، حيث سيواجه عناصر الفريق الأخضر نادي بيراميدز المصري في مباراة نصف النهاية.

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