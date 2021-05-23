مليوني جرعة إضافية تعزز اليوم رصيد المغرب من لقاح كورونا

2021-05-23 / 6:34 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعزز مخزون لقاح كورونا في المملكة المغربية بمليوني جرعة إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني وصلت زوال اليوم قادمة من بكين على متن طائرتين اثنتين حطتا في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

و توصل المغرب اليوم بمليوني حقنة إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني المعتمد في حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا ببلادنا و هو ما سيمكن من تعزيز إجمالي المخزون المتوفر.

و قد تم التوصل بالجرعات الجديدة عبر طائرتي شحن تابعة لأسطول شركة الخطوط الملكية المغربية حطتا في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

و تم مباشرة بعد هبوط الطائرتين نقل شحنات اللقاح المتوصل بها لمقر الوكالة الوطنية للثتليج بالدار البيضاء في انتظار توزيعها على مختلف مراكز التلقيح بمجموع التراب الوطني.

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