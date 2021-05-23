بعد الضجة التي أثارها نجوم مصر … هالة صديقي تعتذر عن حضور حفل زفاف حدادا على سمير غانم

نجلاء مزيان: هبة بريس

تدوينة الفنانة المصرية هالة صدقي، جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد من خلالها اعتذراها عن حضور حفل الزفاف الذي شارك فيه عدد من نجوم الفن في الجونة، احتراما لوفاة الفنان القدير سمير غانم.

و كتبت هالة صدقي في تدوينة مطولة:” زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب، الفرح يوم في العمر وخصوصا لو حد عزيز عليه جدا ومنتظر أشاركه اللحظه دي، و المعروف جدا أن أي فنان وأولهم الفنان سمير غانم بينزل يعرض ويضحك ويسعد جمهوره، لكن قلبه من جوه كله حزن، وأكبر مثال العظيم عادل إمام دفن مصطفى متولي صاحبه وجوز أخته الظهر ونزل يعرض بالليل، وبعد ما نزلت الستارة انهار، ومش عادل بس لأ في غيره وغيره وغيره”.

وأضافت: “للأسف الفنان بيبقى مطلوب منه فوق طاقته وأصحابه وحبايبه منتظرين منه أكتر، عمر الحزن ما كان بلون الأسود أو البكاء، ولاد سمير النهاردة مؤكد لابسين ملون علشان مامتهم ماتعرفش باللي هما فيه، هل ده معناه أنهم مش زعلانين ومقهورين على باباهم، وهي قدرات ممكن حد يقدر يتغلب على أحزانه وناس لا”.

وتابعت قائلة : “على فكرة أنا مكنتش معزومة على الفرح اللي زملائي كانوا فيه، كنت معزومة في فرح تاني خالص، والنهارده كمان كان عندي فرح حد من أعز أصدقائي، كلنا عارفين الأصول أن لما حد يموت نقفل التلفزيون وبلاش مزيكا وحاجات كلنا عارفينها، لكن للأسف فيه ظروف خارجة عن الإرادة وبدل ما نحاسب البشر وإحنا عندنا رب هو المسؤول عن اللي في القلوب”.

و اختتمت :” ندعي للزميلة والأخت العزيزة دلال أن ربنا يقومها بألف سلامة وترجع لبيتها وولادها وتتحمل فراقها لحبيب عمرها.. شكرا لتفهمكم”.

و في سياق متصل أعلن كذلك الفنان هشام جمال إلغاء النجم محمد حماقي حفله حدادا على الفنان سمير غانم، حيث كتب هشام تدوينة جاءت كالتالي:”عرفت دلوقتي أن صاحبي وأخويا النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه إمبارح ورجع فلوسه احتراما وحزنا على الأسطورة سمير غانم الله يرحمه، شكرا يا أصيل يامحترم”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0