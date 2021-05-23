أمن البيضاء يعتقل معرقل حركة سير “الترامواي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اعلنت ولاية أمن الدار البيضاء تو قيفها شخص وثق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلته طريق عام تمر منه عربات الترامواي، بشكل يهدد سلامته الجسدية وأمن وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق.

ومعلوم ان شاب أقدم ، في خطوة متهورة وغير مسبوقة، على عرقلة سير ترامواي بالدار البيضاء بعد ان جلس وسط سكة الترامواي مستعدا لشرب كوب قهوة ومدخنا سيحارته

وحسب مقطع “فيديو ” مدته 12 ثانية ، فالشاب جلس وسط سكة الترامواي معرقلا سير الأخير ، فيما ظهر شاب اخر يناوله كوب قهوة ويعود للخلف تاركا الأول جالسا ومستديرا للخلف غير مباليا لتوقف الترامواي .

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