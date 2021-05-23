فيدرالية اليسار : موجة الهجرة إدانة صريحة للاختيارات السياسية للدولة

هبة بريس ـ الرباط

ربطت فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الأحد، بين نزوح المئات من المواطنات والمواطنين، منهم الشباب والأطفال تجاه المدينتين السليبتين سبتة ومليلية، و الاختيارات السياسية المتعاقبة للدولة

واعتبرت الفيدرالية في بيان لها أن هذه الهجرة الجماعية تعد إدانة صريحة للاختيارات السياسية المتعاقبة للدولة، والتي ازدادت حدتها مع احتداد الأزمة الاجتماعية جراء انتشار جائحة كورونا، وما خلفته من ارتفاع في نسبة البطالة في صفوف الشباب واتساع دائرة الفقر، خاصة بمدينتي المضيق والفنيدق وبعض الجهات المهمشة.

وسجلت أن سياسات الدولة “اللاشعبية” زادت من تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعميق الشعور بالحكرة، خاصة مع الانسحاب التدريجي للدولة من واجباتها في توفير الخدمات العمومية وفي مقدمتها ضمان الحق في ولوج التعليم العمومي الجيّد وضمان الحق في الشغل اللائق، وإغلاق الأفق أمام المواطنين وخاصة الشباب منهم، ما ضاعف أزماتهم الاجتماعية والنفسية وترسخت رغبتهم في الهجرة بحثا عن أفق أرحب.

وأعربت الفيدرالية عن رفضها القاطع لأي توظيف لمآسي المواطنات والمواطنين في أي صراع خارجي، منبهة إلى أن كرامة المواطنين أولوية أساسية تبنى عليها كرامة الوطن.

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