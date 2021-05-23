الولايات المتحدة.. 3 قتلى و8 مصابين بإطلاق نار في ولاية أوهايو

هبة بريس ـ وكالات

قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح جراء إطلاق نار في مدينة يانغستاون بولاية أوهايو الأمريكية، حسبما كشفت قناة CNN نقلا عن الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الحادث وقع صباح اليوم في أحد بارات المدينة، مضيفة أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن السلطات تجهد لاستجواب أكبر عدد ممكن من شهود العيان المحتملين، دون ورود تفاصيل عن مشتبه بهم أو دوافع كامنة وراء إطلاق النار.

وفي وقت سابق وردت تقارير بأن شحصين قتلا وجرح 8 آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

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