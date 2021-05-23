قتلى وجرحى بسقوط عربة تلفريك شمالي إيطاليا
قتلى وجرحى بسقوط عربة تلفريك شمالي إيطاليا

في حصيلة مرشحة للارتفاع … 8 قتلى في حادث سقوط عربة تلفريك بإيطاليا

2021-05-23 / 3:31 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أدى سقوط عربة تلفريك في منطقة بيدمونت شمالي إيطاليا يوم الأحد، إلى مصرع 8 أشخاص في حصيلة مرشحة للارتفاع.

ووقع الحادث في تلفريك يربط بين بلدة ستريزا الواقعة على ضفاف بحيرة لاغو ماجوري، وجبل مونتيرون الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1500 متر

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحادث وقع على بعد حوالي 100 متر من قمة الجبل، وكان على متن العربة 11 شخصا.

وحسب خدمة الطوارئ المحلية، فقد تم نقل طفلين بالمروحية إلى مستشفى في مدينة تورينو

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